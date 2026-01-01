Министър-председателят Румен Радев ще участва в представянето на Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА) - нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.
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Събитието ще се състои във вторник, 16 юни, от 10 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.
Ще участва също министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.