Министър-председателят Румен Радев ще участва в представянето на Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА) - нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

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Събитието ще се състои във вторник, 16 юни, от 10 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.

Ще участва също министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.