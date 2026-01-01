Военно-окръжна прокуратура-София привлече в качеството на обвиняем офицер от Националната служба за охрана (НСО), участвал в инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Гардът от НСО, блъснал Колтуклиева, бе изведен с белезници от Военно-окръжната прокуратура (СНИМКИ)

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа като предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Към момента са извършени първоначалните действия по разследването – разпитани са пострадалото лице и свидетели на инцидента. С оглед пълното изясняване на фактическата обстановка предстои извършването на разпити на свидетели, възприели факти и обстоятелства по случая, приобщаване на доказателства, анализ на видеозаписи, назначаване на необходимите експертизи и всички други необходими действия по разследването.

Соня Колтуклиева: Задържаха служителя на НСО, който ме бутна, той го направи със засилване

Предстои Военно-окръжна прокуратура-София да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.