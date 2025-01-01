Цената на потребителската кошница е с 1 лев по-висока тази седмица - от 97 на 98 лева, съобщи днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. Той подчерта, че продължава тенденцията за нормално пазарно взаимодействие без външни влияния, като вариациите са от сезонен характер.

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на едро на червения пипер с 11 стотинки, на прасковата - с 5 стотинки, на кайсията - с 2 стотинки. Доматите и морковите запазват цените си от миналата седмица. Увеличение се наблюдава при краставиците с 9 стотинки, при лимоните - с 18 стотинки, при тиквичките - с 2 стотинки, при картофите - с 9 стотинки, при зелето - с 10 стотинки, при динята - с 2 стотинки, зеленият пипер поскъпва с 4 стотинки, лукът - с 5 стотинки и ябълката - с 2 стотинки.

Иванов посочи, че колебанията са предимно сезонни, особено при плодовете. Той отбеляза, че благодарение на близки дестинации, които успяха да стабилизират пазара, има добро предлагане на сезонни плодове като праскови и кайсии въпреки слабата реколта в страната. Той допълни, че при ябълките има вече добро пазарно равновесие.

При основните хранителни продукти поскъпва кашкавалът с 19 стотинки, като тук Иванов отбеляза, че това е първата седмица от пет изминали, в която имаме увеличение на този продукт. Сиренето поскъпва с 18 стотинки, киселото мляко - с 9 стотинки, фасулът - с 2 стотинки, яйцата - с 1 стотинка, оризът - с 4 стотинки, захарта - с 3 стотинки, като цената на захарта, също както при кашкавала, за първи път върви нагоре от шест-седем седмици.

Стоките, които намаляват своята цена, са свинското месо - с 20 стотинки, прясното мляко - с 6 стотинки, пилешкото месо - с 3 стотинки и олиото - с 4 стотинки. Брашното и маслото запазват цените си от миналата седмица.

Иванов представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата. Захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,85 лева за килограм. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,23 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,36 лева за килограм. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,55 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май в момента се предлага за 3,15 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,37 лева за брой.

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 17,70 лева за килограм. Сиренето в момента се търгува за 11,93 лева. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,11 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,48 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,33 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 9,86 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,80 лева за килограм.

Доматите се търгуват по 2,18 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,45 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 1,08 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,93 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,22 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,10 лева за килограм.

Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,51 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е стигнал до 1,79 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода, тази седмица са 1,54 лева на килограм.

Цената на лимоните е била 3,02 лева в началото на периода, към днешна дата е достигнала 4,64 лева за килограм. Цената на прасковата в момента е 3,60 лева за килограм. Цената на кайсиите е намаляла от 5,80 на 3,86 лева за килограм. Цената на динята е от 1,25 на 0,69 лева за килограм. Ябълката, която е търгувана по 2,14 лева в началото на периода, сега е 2,80 лева за килограм.

Иванов заяви, че както на пазара на едро, така и на дребно, не се наблюдават сериозни негативни практики. Той добави, че не се открояват отклонения, предизвикани от външни на пазара фактори, като в момента сезонността е основният движещ елемент.