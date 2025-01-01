В близост до село Търпейца откриха безжизненото тяло, на българина, изчезнал на 9 август във водите на Охридското езеро.

Според очевидци, той е бил облечен във водолазен костюм и е имало пълно оборудване.

Българин изчезна при гмуркане в Охридското езеро

52-годишният мъж е изчезнал, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра, край село Търпейца. Инцидентът стана днес около 14:15 ч. българско време. Екипи на полицията, Червения кръст и водолази бяха ангажирани да го намерят.

Полицията в Охрид потвърди, че тялото е извадено от голяма дълбочина. Причините за инцидента са неизвестни.