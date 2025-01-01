В петък (17 октомври) над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време с по-съществени разкъсвания на облачността преди обед над Североизточна България. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

В сутрешните часове на отделни места в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина ще има мъгла или ниска облачност. В по-голямата част от страната вятърът временно ще стихне, само в източните райони ще е слаб и ще се ориентира от югоизток.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°.

В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра – от сняг, а през нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб, в Източна България – умерен югоизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат предимно между 13° и 18°, в София – около 13°.



По Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла или намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще е 3 бала.

В планините облачността ще се увеличава и вплътнява. Следобед в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.