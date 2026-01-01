/ БТА

Най-вероятно ще има още училища, които ще минат на дистанционно обучение. Това каза министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев пред журналисти в Благоевград, където бе за откриването на STEM център в местно училище.

По думите на министъра дистанционното обучение не е пълноценно колкото присъственото, но все пак е компенсаторно. То ще продължи в зависимост от здравната ситуация, като регионалните здравни инспекции следят процента на заболеваемост. Вчера онлайн учиха учениците в Русе.

„Всяка година пикът на грипната вълна съвпада с края на учебния срок. Няма да има проблеми да приключи учебният срок и учениците да бъдат оформени“, увери министърът в оставка.

В Благоевград той откри нова STEM среда в Осмо средно училище „Арсени Костенцев“, изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя включва STEM център и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Общата стойност на проекта е близо 186 000 евро.

Красимир Вълчев СТЕМ Благоевград
БТА
Красимир Вълчев СТЕМ Благоевград
След това беше направена първа копка на нов физкултурен салон на училището. Той ще бъде построен по програмата на Министерството на образованието и науката „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024-2027 година“ и е на стойност малко над 1 милион евро.

STEM средата е преди всичко физическа, с модерно оборудване, технически средства, модерни кабинети. Но STEM обучението предполага и променени методи на преподаване, в които учениците да са по-активни, учене чрез опити и експерименти, каза Вълчев и допълни, че традиционните методи на преподаване стават все по-непригодни. Ние сме във все по-трудна конкуренция за вниманието на учениците, каза още той. По негови думи STEM центровете увеличават мотивацията за учене.

Министърът в оставка посочи, че учениците имат проблеми с математиката и природните науки. И ниските ни резултати на PISA до голяма степен се дължат на тях, каза Вълчев. Той обясни, че STEM центровете не са единственото условие да се подобрят резултатите и трябва промяна в учебните програми и оценяването. Направихме крачка назад от интегралния изпит след седми клас (изпит по математика, който да включва и природни науки). Остават задачите с елементи на природни науки след 10 клас, каза Вълчев.

Най-важно е учениците да знаят български език. Имаме немалко такива, които са с недостатъчни умения на входа на първи клас, които след това се задълбочават. Затова сме предложили така наречената езикова интеграция, която среща консенсус и сред парламентарните групи, обясни още той.

Красимир Вълчев СТЕМ Благоевград
БТА
Вълчев посочи още, че чуждите езици са на първо място по изучаване към момента. Нашите ученици са мотивирани да ги изучават и се справят добре, за разлика от математиката и природните науки, каза той. Има залитане по чуждите езици и това се вижда в учебните планове. Часовете по първи чужд език са повече от български език и математика взети заедно, каза Вълчев.

