За 25 януари жълт код за поледици обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за областите София, София област, Перник и Монтана.

НИМХ

Времето днес ще е облачно. Сутринта много райони в равнинната част от страната ще са с намалена видимост и мъгла. Ще е почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър, който около и след обяд в Източна България и на места северно от планините ще се усили и видимостта ще се подобри. На отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 3° и 8°, по-високи в източните райони и в местата, чувствителни на южен вятър, а за София - около 6°.

В планините ще бъде предимно облачно. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и на места с намалена видимост, която следобед ще се подобрява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.