Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер 1,3 млн. лв. по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 2025 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

От тях 1,0 млн. лв. са за финансово обезпечаване на фактически извършени разходи, свързани с изпълнение на дейности при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове до края на 2025 г. Останалите 0,3 млн. лв. са за финансово обезпечаване на фактически извършени разходи за възнаграждения на общинските избирателни комисии за заседания и дежурства през 2025 г.

Финансовият ресурс е предназначен за заплащане на сключени от ЦИК договори по обществени поръчки. Те са свързани с осигуряването на машинното гласуване, изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за машинно

гласуване, за доставка на цифрови сертификати за смарткарти, за предоставяне на правна помощ на ЦИК и осигуряване на процесуално представителство по предявени искове, за медийни пакети на партиите и коалициите, които нямат право на държавна субсидия, които следва да се изплатят през 2025 г. Ресурсът ще обезпечи и изплащането на възнаграждения на общинските избирателни комисии за заседания и дежурства.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.