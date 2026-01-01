От 12:00 ч. на 8 април ще бъде възстановено движението в платното за Бургас в ремонтирания 6-километров участък на автомагистрала „Тракия“ между 342-ри и 348-ми километър. Мярката се предприема с цел облекчаване на очаквания засилен трафик по време на великденските празници.

Ремонтните дейности в отсечката започнаха на 5 март, като за тяхното изпълнение движението бе изцяло ограничено в едното платно, а автомобилите се движеха двупосочно в платното за София. С възстановяването на движението към Бургас ще се нормализира организацията на трафика, макар и при временни ограничения.

В участъка ще се преминава с повишено внимание и при въведено ограничение на скоростта до 80 км/ч. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да спазват стриктно пътната сигнализация, да поддържат безопасна дистанция и да избягват рискови изпреварвания.

Започва ремонт в платното за Бургас на 6 км от магистрала „Тракия“

До момента са извършени частични ремонти на асфалтовата настилка, като е осигурена необходимата безопасност за движение. Предстоящите дейности включват цялостна реконструкция на пътната настилка и укрепване на насипите чрез използване на геосинтетични материали, както и изграждане на нова пътна конструкция. Участъкът е в експлоатация от 2006 г. и досега не е преминавал основен ремонт.

Строително-монтажните работи се изпълняват от „Автомагистрали“ ЕАД по договор от 2019 г., свързан с укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси. Разрешението за строеж е издадено на 21 януари 2026 г.

Очаква се ремонтните дейности да бъдат подновени след великденските празници, в зависимост от интензивността на трафика. Прогнозният срок за окончателното завършване на ремонта в платното за Бургас е средата на юни 2026 г.

От АПИ напомнят, че актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена както от официалния им сайт, така и денонощно на телефон 0700 130 20.