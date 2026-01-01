Бившият френски президент Никола Саркози заяви днес, на съдебно заседание на апелативна инстанция в Париж, че е невинен по обвиненията, че Либия е финансирала предизборната му кампания през 2007 г., предаде Асошиейтед прес.

"Дължа истината на френския народ", каза Саркози пред тричленен съдебен състав. "Невинен съм", посочи той.

Седемдесет и една годишният Саркози обжалва присъдата си от септември, когато бе признат за виновен за престъпен сговор и бе осъден на пет години затвор заради предполагаемото си участие в схема за получаване на средства от правителството на покойния либийски лидер Муамар Кадафи.

Саркози последователно отхвърля обвиненията, че е извършил нещо незаконно, и твърди, че обвиненията са политически мотивирани.

Днешното съдебно заседание се фокусира върху ролята на Саркози като кандидат-президент и след това като президент от 2007 до 2012 година. В рамките на делото на апелативна инстанция, което започна миналия месец, ще бъдат преразгледани всички доказателства и свидетелства, свързани с него и с останалите деветима обвиняеми в процеса, сред които има трима бивши министри.

Саркози подчерта, че той е поел инициативата за западна военна интервенция в Либия през 2011 г., след като режимът на Кадафи започна да репресира сурово антиправителствени демонстранти.

"Поех инициативата, Франция пое инициативата. Защо? Защото Кадафи нямаше влияние върху мен - финансово, политическо или лично", каза Саркози.

Муамар Кадафи бе убит от опозиционни бойци през октомври 2011 г., като по този начин бе сложен край на продължилото му четири десетилетия управление в Либия.