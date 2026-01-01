Ситуацията в Близкия изток бързо се влошава и заплашва напълно да излезе извън контрол, но все още има шанс за политико-дипломатическо разрешаване на конфликта, заявиха от руското външно министерство, цитирано от Xinhua.

Русия изрази дълбока загриженост от ударите по гражданска инфраструктура, включително ядрени съоръжения и обекти на културното наследство, както и от огромния брой цивилни жертви, се казва в изявление, публикувано на сайта на министерството.

Тръмп: Цяла цивилизация ще изчезне тази нощ - един от най-важните моменти в историята

Особена тревожни за Москва са зачестяващите атаки срещу АЕЦ „Бушер“, които вече са довели до жертви сред персонала и са създали риск от по-тежка радиоактивна катастрофа в района на Персийския залив от аварията в Чернобил, се посочва в съобщението.

„Още веднъж настоятелно призоваваме за незабавно прекратяване на бойните действия. Приветстваме усилията на редица държави, включително Пакистан, Турция и Китай, за деескалация на напрежението около Иран с цел започване на диалог за дългосрочна и устойчива нормализация на ситуацията в Близкия изток“, се казва още в изявлението.

Москва смята, че все още съществуват шансове за политико-дипломатическо уреждане, но за да не бъдат подкопани, страните трябва да се откажат от заплахи, ултиматуми и действия, които могат да доведат до ескалация на конфликта, се допълва в текста.