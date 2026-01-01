Супермаркетите, специализираните магазини за месо и пазарите са във фокуса на засилените проверки от страна на инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) във връзка с предстоящите великденски празници. Това посочи пред журналисти Бистра Иванова, началник отдел "Контрол на храните“ в Областната дирекция по безопасност на храните София-град, по време на проверка на месарски магазин в София.

"Извършваме проверка в месарски магазин в София по заповед на изпълнителния директор, която е във връзка с традиционните Великденски празници, които предстоят. Фокусът е, разбира се, върху традиционните храни - агнешко месо, козунаци, бои за яйца, яйцата и пресни сезонни плодове и зеленчуци“, каза тя.

Иванова обясни, че инспекторите на БАБХ проверяват в обекта произхода на месото, неговата здравна маркировка, придружаващите документи, условията и начина, по който месото е съхранено.

"Всички обекти, които са вписани в Националния регистър, подлежат на планов контрол и контрол по заповед. В момента фокусът е върху тези обекти, в които има голям обем храни, каквито са супермаркетите, специализираните магазини за месо, пазарите“, каза Иванова.

По думите ѝ в София 22 екипа се занимават с проверката на обектите за търговия на дребно.

Иванова заяви, че най-честите нарушения са свързани с липсата на адекватни документи за произход на храните.

"Това, което най-често се среща в контрола, който упражняваме, е липса на адекватни документи за произход, като проверката не свършва само в търговския обект. Ние извършваме проследяване, ако имаме някакви съмнения по отношение на истинността на документите или нещо свързано със здравната маркировка и трябва да се провери, тогава ние уведомяваме съответната Областна дирекция и действията продължават на място в месодобивното или в месопреработвателното предприятие“, каза тя.

Бистра Иванова обясни, че липсата на документи за произход не означава непременно, че става дума за нелегално месо, тъй като понякога пропуските в документацията се дължат на недоглеждане от страна на бизнес оператора или на техническа грешка.

Иванова припомни изискванията по отношение на предлагането на размразено месо в търговските обекти.

"Това, което е важно потребителите да знаят, е, че когато месото се предлага размразено, то задължително до наименованието му трябва да е изписано „размразено“ и трябва да има информация за датата на замразяване. Тоест потребителят да е максимално информиран, за да направи своя избор дали това месо е приемливо за него“, каза тя, добавяйки, че досега инспекторите не са установили нарушения по отношение на това изискване.

Иванова заяви, че в резултат на контрола вчера инспекторите на ОДБХ София-град са установили в магазин за хранителни стоки над 40 килограма месо - агнешки главички и субпродукти, които са с изтекъл срок на годност.

Тя посочи, че санкциите, предвидени в Закона за храните, възлизат за първо нарушение между 1000 и 3000 лева за физически лица и между 2000 и 4000 лева за юридически лица.

Бистра Иванова обясни и какво означават задължителните маркировки на месото, индикиращи неговия произход.

"Когато месото е с произход България, то трябва да бъде маркирано с печат, който е със син цвят. Ако местото е добито в друга страна, тогава трябва да бъде червен печатът. Всички потребители може би вече знаят, че първите две букви на латиница означават държавата, след което е съответната Областна дирекция като номер, където се намира предприятието и после са вече цифрите, регистрационният номер на самото месодобивно предприятие“, каза тя.

По думите ѝ, когато месото е без печат, това означава, че не е извършен здравен контрол по време на неговия добив, което е знак, че то е потенциално опасно.

"Затова са всички тези усилия да няма такива пропуски и на пазара да не излиза опасно или потенциално опасно месо“, каза тя, добавяйки, че в месарските магазини на територията на София преобладава месото със син печат.

Иванова добави, че няма сигнали за яйца, останали от католическия Великден, които да бъдат реализирани на българския пазар. По думите й БАБХ проверява по същия начин и яйцата, като припомни, че маркировките на самото яйце и на опаковката са задължителни реквизити, които дават гаранция за произход и безопасност.