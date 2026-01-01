Двете деца от Ямбол, които бяха оставени без надзор от родителите си и с това се създаде риск за живота им, ще бъдат настанени в едно приемно семейство на 14 април, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Това решиха експертите, включени в Координационния механизъм за взаимодействие между институциите за работа с деца в риск. До решението се стигна, след като не бяха установени близки и роднини, които могат да се грижат за двете деца и да им осигурят подходящи за възрастта им условия.

Преди няколко дни децата бяха настанени в две отделни приемни семейства като временна кризисна мярка, за да се гарантира незабавно тяхната безопасност. Тя беше предприета, след като в публичното пространство беше публикувано видео, на което се вижда, че по-голямото дете е излязло от външната страна на терасата на жилището им на 8-ия етаж. Тогава министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че социалните работници продължават работа по случая, за да може двете деца да бъдат събрани заедно с цел да се съхрани емоционалната връзка между тях и да се гарантира в най-голяма степен техния интерес.

Паралелно с това Агенцията за социално подпомагане продължава работата с родителите с цел повишаване на техния капацитет, придобиване на умения за отговорно родителство и за подобряване на условията за живот в дома на семейството.