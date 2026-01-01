Парламентът избра д-р Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с мандат до 20 март 2030 г. Той беше предложен от "Прогресивна България" на 12 август т.г. Кандидатурата му беше одобрена със 120 гласа "за", 56 гласа "против" и 11 гласа "въздържал се".

Подкрепиха го от „Прогресивна България“, а "против" и "въздържал се" гласуваха от ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Възраждане".

За подуправител на НЗОК има една кандидатура – на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на „Прогресивна България".

Преди началото на дебатите двете кандидатури бяха представени от вносители в пленарната зала. Миналата седмица бяха изслушани кандидатите в парламентарната комисия по здравеопазването.

Д-р Владимир Васев Даскалов е завършил висше медицинско образование през 1988 г. във Висшия медицински институт - Пловдив. През 2012 г. надгражда квалификацията си с втора магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт" в Медицински университет-София, а през 2005 г. защитава и втора специалност – по „Военно-полева хирургия".

Дългогодишният му клиничен и научен път е тясно свързан с Военномедицинска академия, където през 2011 г. поема ръководството на Операционен център. През 2013 г. защитава успешно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" в професионално направление „Медицина".

Специализирал е във Франция и в Австрия. През 2021 г. д-р Даскалов е заместник-директор на столичната Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски". В периода април - ноември 2022 г. е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания.

През 2022 г. става директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски". Последната му длъжност е председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев". Това се посочва в публикувания доклад с биографията на кандидата.