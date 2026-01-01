Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроект за ратифициране на Първо изменение и потвърждаване на Споразумението за финансов принос между Европейския съюз (ЕС) и България по отношение на Раздел „Държава членка“ по Програма InvestEU.

С изменението на споразумението се увеличава финансовият ресурс до 246 964 246 евро спрямо първоначално предоставения ресурс в размер на 150 000 000 евро като принос, произтичащ от Механизма за възстановяване и устойчивост.

С него не се предвижда да възникнат финансови ангажименти за страната ни, тъй като предоставянето на финансов принос за провизиране на гаранцията от ЕС се осигурява от ресурсите, договорени за България от фондовете при споделено управление, както и от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че с увеличението на финансовия ресурс на 246,9 млн. евро се променя последната дебитна нота за 2027 година. Европейският инвестиционен фонд е сключил споразумение с четири български банки, средствата се предоставят за нисколихвени кредити, които са по проекти, свързани със „зелени“ инвестиции, възобновяеми енергийни източници, както и се предоставят на малки и средни предприятия, посочи тя.