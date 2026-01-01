Близо 488 милиона лева са налични във Фонда за преструктуриране на банки (ФПБ) към края на 2025 година. Това става ясно от годишния отчет на Българската народна банка (БНБ), приет от Управителния съвет на централната банка.

Стабилност без извънредни мерки През изминалата година не се е наложило упражняването на специални правомощия по преструктуриране на нито една кредитна институция или клон на чужда банка у нас. От БНБ подчертават, че не са разходвани средства от фонда за спасителни операции, което е пряко доказателство за стабилността на банковия сектор в България.

Сметката на фонда Общата сума в резерва възлиза на точно 487 671 000 лв. Интересен детайл е, че през 2025 г. Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) не е събирал редовни вноски от българските банки за общоевропейския фонд. Причината е, че средствата в него вече са достигнали целевото си ниво още в края на 2024 г.

Разбивка на средствата:

Подфонд за клонове на банки от трети държави: В него са събрани 1,184 млн. лв., като през миналата година вноските са били в размер на едва 130 000 лв.

Подфонд за Единния фонд за преструктуриране (ЕФП): Тук са натрупани 486,487 млн. лв.

Какво представлява този фонд?

Създаден през 2015 г., Фондът за преструктуриране на банки служи като „финансова възглавница“. Неговата цел е да осигури ресурс, ако някоя банка изпадне в затруднение, за да не се налага използването на парите на данъкоплатците за спасяването ѝ.

Отчетът за 2025 г. потвърждава, че банковата система у нас остава добре капитализирана и устойчива на икономическите предизвикателства в международната среда.