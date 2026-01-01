Областна дирекция на МВР – Разград уведомява гражданите, че на 6 април 2026 г. (понеделник) административното обслужване в сектор „Български документи за самоличност“ ще се осъществява през вход за служебни автомобили от южната страна на сградата, съобщиха от МВР.

Желаещите могат да посетят сектора от улица „Св. Св. Кирил и Методий“ 8.

Причината е планиран монтаж на платформа по западната фасада на сградата на община Разград, свързан със строително-ремонтни дейности.

Молим гражданите да имат предвид временното неудобство и да се съобразят с указанията на полицейските служители.