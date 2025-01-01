Млади лекари отново се събраха на протест под надслов "Бъдеще в България. Стига лъжи!" с искане за достойни заплати. Те искат възнаграждението на лекар без специалност да бъде в размер на 150% от средната работна заплата за страната. Протестът започна пред сградата на Министерството на здравеопазването, след което протестиращите се отправиха на шествие по бул. "Цар Освободител" до "Орлов мост", където за кратко блокираха движението.

Демонстрантите са категорични, че проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече се изчерпа, тъй като половин година след началото на протестите резултат няма.

Младите медици настояват за реални действия и то веднага и обвиняват управляващите в "празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката". Те призовават гражданите да подкрепят протеста им, защото се борят за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие.

Милен Велинов е студент по медицина в четвърти курс. „На пореден протест сме, защото протестите започнаха преди 6 месеца и оттогава само ни се хвърля прах в очите, дават ни се обещания, всъщност, казват, че може да се осъществят някакви промени, но такива не се осъществяват и ние се чувстваме излъгани и подведени“, каза той пред БГНЕС.

Студентът по медицина припомни още веднъж исканията на протестиращите – по-добро възнаграждение, по-добри условия на труд и цялостно уважение в сферата на здравеопазването към всички медицински специалисти. Велинов се обърна към гражданите с думите, че този протест не е само за хората, които работят в системата на здравеопазването. „Здравето е висша ценност и тя е на първо място във всяка една държава. И ако те не защитават своето здраве, ние не можем сами и затова призовавам всички граждани, които могат и днес, и следващия път, когато ще има протест, да дойдат“, призова той.

Студентът по медицина отправи призив и към управляващите „да си свършат работата най-накрая“. По думите му проблеми в системата на здравеопазването има много, но все трябва да се започне от някъде и един по един да бъдат изгладени.

На въпроса на този етап вижда ли перспектива за своето бъдеще в България, Велинов отговори, че не знае. „Перспективи има, но са много малко и всъщност, за да оцелееш в България, може би се налага по някакъв начин да кривваш от пътя, което за мен е вариант, поне засега“, добави той.

Според него здравният министър следи какво се случва, но действително нито веднъж не е дошъл при протестиращите. „Когато ние ходихме при него и се опитвахме да се свържем, той първите пъти въобще не ни отговаряше. След това на всички срещи, които е имало, той почти не е говорил и сякаш не беше там“, разказа Велинов.

Малко преди 20 часа протестът приключи и движението на Орлов мост бе възстановено.