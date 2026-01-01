Оставкавката на Борислав Сарафов стана неизбежна, затова бе подадена вчера - оглед на новата политическа конюктура и новото разпределение на порциите. Това каза за предаването "Утрото на фокус" по Радио ФОКУС икономическият анализатор и лидер на партия "България може" Кузман Илиев.

"Виждате в държавата вече имаме нов шериф, изцяло, с неговия антораж. Това е президентът Румен Радев, който видимо направи реверанс към неговите бъдещи партньори - ПП-ДБ, които пък имат много ясна цел в политиката - да имат контрол над съдебната политика. В частност - да контролират и владеят прокуратурата, така че Сарафов ако е имал някакви надежди той е осъзнал, че няма никакъв смисъл и ще е голямо мъчение и подаде оставка", каза още Кузман Илиев.

„Закъснял личен акт“: Реакции след оттеглянето на Сарафов от поста и.ф. главен прокурор

"Сега остава една дама, която се коментира, че е близо до Сарафов, но със сигурност тя ще се съобрази с новата обстановка. Вървим към избиране на нов прокурор. Сега, когато го няма Сарафов, когато Пеевски и Борисов са детронирани от политическата сцена, когато ПП ще си вземат съдебната система и ще си сложат главен прокурор - не виждам много смисъл те да съществуват като политическа формация. Може би само това, че Путин е жив ги поддържа живи и тях", уточни той.

Няма да има никога завой в политиката на прокуратурата, категоричен бе лидерът на "България може".