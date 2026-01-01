Президентът Румен Радев връчи и трите проучвателни мандата за съставяне на правителство, но всички те бяха върнати неизпълнени. Първият мандат - на коалицията ГЕРБ-СДС, беше върнат веднага, а вторият - на „Продължаваме промяната - Демократична България“, също не доведе до съставяне на кабинет.



Третият мандат беше връчен на „Алианс за права и свободи“ (АПС), но и той беше върнат, с което се изчерпа конституционната процедура за формиране на редовно правителство и се отвори пътят към предсрочни парламентарни избори.

Какво следва:

При липса на съгласие за нов кабинет, президентът провежда консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство. След това той насрочва предсрочни парламентарни избори, които по Конституция трябва да се проведат в срок до два месеца от назначаването на кабинета. Народното събрание продължава да работи до началото на предизборната кампания - един месец преди самите избори.

След промените в Конституцията от 2023 г. държавният глава може да избира служебен министър-председател от кратък списък с конкретни длъжности или т. нар. „домова книга“.

Ето и какви са вариантите пред Румен Радев. Според Основния закон той може да избира от 10 души:

► Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

Рая Назарян БТА

► Управителят на БНБ - Димитър Радев

Димитър Радев БГНЕС

► Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков

Андрей Гюров БГНЕС

Петър Чобанов БТА

Радослав Миленков БНБ

► Омбудсманът - Велислава Делчева

Велислава Делчева БТА

► Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

Мария Филипова БТА

► Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

Димитър Главчев БГНЕС

► Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева.

Мария Николова Сметната палата

Силвия Къдрева Сметната палата

Конституцията не описва какво се случва, ако никой от допустимите кандидати не желае да стане служебен премиер, но и самата Конституция не съдържа конкретна клауза за „право на отказ“ от страна на избраните лица - тя просто казва кои длъжности са допустими за назначаване.