Разочарована съм от мотивите, това беше злоупотреба с право. Така председателят на Народното събрание и депутат от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Наталия Киселова коментира мотивите към вота на недоверие към кабинета "Желязков". Няколко часа продължиха днес дебатите по вота на недоверие, внесен от 59 народни представители от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ), „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“.

Трябваше да чуем какво през тези девет месеца правителството е свършило или не е, каза Киселова. Чухме от социална политика до проблемите на енергетиката, околната среда, вътрешна сигурност, обществен ред, правосъдие, отбеляза тя. В проекта за решение се иска вот на недоверие във връзка с провала на правителството в сектори "вътрешна сигурност" и "правосъдие", заяви също Киселова. Голяма част от мотивите преповтарят мотиви от искане на вот на недоверие от април тази година, не са изтекли шест месеца, добави тя. „Тогава, когато е отхвърлен вот на недоверие, мотивите не могат да бъдат използвани“, подчерта Киселова. Тя припомни, че има две решения на Конституционния съд по този въпрос. По думите ѝ в дебата днес са се чули критики, които са свързани с проблеми в годините назад.

Имаме проблем с адресатите, на кого се иска вот на недоверие – на двама министри, на правителството или и на съдебната власт, на Комисията за противодействие на корупцията, каза още Киселова. Към 2023 г. много добре знаехте, че е по-добре да изберете членове във Висшия съдебен съвет и инспектори, отколкото да тръгвате към промени в Конституцията, коментира още тя. Сега ни предлагате отново да променя закона и още да отложим евентуално обсъждане, това прозира в мотивите, смята председателят на НС.

Киселова счита, че обсъжданият вот на недоверие показва злоупотреба с правото. За девет месеца това е петият вот, каните се за шести, превръщате го в рутина, която няма никаква тежест, каза тя. И добави, че правителството „Станишев“ е преживяло седем вота на недоверие за четири години.