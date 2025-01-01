Това правителство постигна едно нещо – да ограби българския бизнес, да замрази всички доходи и да каже на цялата държава – пари за гражданите няма, има пари само за касичките на Пеевски. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев от парламентарната трибуна при дебатите по вота на недоверие към кабинета "Желязков".

Искането за оставка на правителството беше внесено миналата седмица по инициатива на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепено от "Морал, единство, чест" и "Алианс за права и свободи".

Василев анализира ефектите от сегашното управление като се обърна специално към "БСП - Обединена левица", напомняйки, че при приемането на бюджета е било обяснено, че няма пари да се вдигне данъчното облекчение за млади родители, че няма как майчинските да се повишат и че трябва да се замразят абсолютно всички доходи, извън системата, която министър Митов управлява. Към днешна дата – всички заплати и пенсии са увеличени и цялата програма на МРРБ и цялата инвестиционна програма на правителството правят дефицит от 6 млрд. лв., изчисли Василев. По думите му към момента кабинетът е изтеглил дълг от 18 млрд. лв. за тези девет месеца, което е повече от последните три години взети заедно. И от тези 18 млрд. - 6 млрд.лв. ще отидат за дефицита, 3 млрд.лв.– за рефинансиране на стари дългове и остават едни 9 млрд. лв., които ще са за „касичките за крадене“.

Председателят на ПП се обърна и към вътрешния министър, посочвайки, че 20 млн. лв. от фонда за пътна безопасност, вместо да отидат за маркировки, отиват в момента за нови полицейски автомобили, след като вече са закупени други коли пак от фонда. Ако може да ми кажете тези полицейски автомобили как точно ще подобрят пътната безопасност, попита Василев министър Митов. Това ли е най-ефективният начин да се изразходват тези средства, добави Василев. Бившият финансов министър обвини МВР, че са излъгали за случая с полицейския началник в Русе.

Думите му предизвикаха отговора на вътрешния министър.

"Г-н Василев тук мога да ви нарека лъжец", заяви Даниел Митов във връзка с твърденията на Василев за случая в Русе. Полицейският служител е такъв дори и да не е в униформа и, когато става свидетел на престъпление, дори и да не е в униформа, трябва да се намеси. Второ - той се е легитимирал, в кой момент е станало това, ще стане ясно в самия процес. Трето, никога от моята уста не е излизала думата „фитнес“, това е версията, разпространена от онези тролове, които се радваха на побоя на полицейския служител, обясни вътрешният министър. Къде живеете, защо не можете да отсеете фалшивите новини - ето Ви ясен пример как в тази ситуация помогнахте на някаква безумна пропаганда да удря по авторитета на институции, на човека, който е пострадал, добави министърът.

Откъде измислихте 120 млн. за пътна безопасност, попита още той. Очаква се от нас контрол по пътищата, с какво се осъществява – с камери, с патрулни автомобили, какво очаквате да закупим за нуждите на МВР – строителни колички ли, продължи Митов. Той подчерта, че МВР вече е обявило намерението си да се засили контролът по пътищата, затова трябва да има автомобили.