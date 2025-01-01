"Изборите в Пазарджик бяха само повод, катализатор, явно в управляващата коалиция има напрежение и онези точки, които бяха източник на напрежението, в случая моето наличие в президиума, трябваше да бъде свалено" – това каза Наталия Киселова в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, след като през седмицата слезе от председателското място в парламента.

По думите ѝ въпросът не бил само „стани да седна“, а е въпрос за политиките, в които БСП-ОЛ участва. По определени въпроси трябва да поддържаме стриктно позиция, заяви Киселова.

Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Тя бе категорична, че връщането на духа на парламентаризма е била единствената ѝ цел на председателското място и обясни защо не е изчакала свалянето ѝ да бъде гласувано в зала: "Придържах се към правилника. Прецених, че няма нужда от поляризиране в пленарна зала, след като беше постигнато споразумението в Съвета за съвместно управление, беше редно да се постъпи по този най-коректен начин".

Бившата „първа сред равни“ поздрави новия председател на Народното събрание Рая Назараян и ѝ пожела да продължи да води в дух на плурализъм.

На въпрос дали таи обида от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че няма празник, на който тя да не е присъствала, Киселова обясни, че е ходила само на Празника на розата, за да уважи родния си град. И отговори конкретно на въпроса за обидата: „Тук въпросът е изненадани ли сме от поведението на Борисов? Не. След като не сме изненадани, няма и нужда да се коментира това. Но левите хора са гневни от определени неща, които се случват в страната. Определени проблеми не се решават, а се отлагат във времето. Един от тях Борисов спомена и се надявам това да не е само говорене. Имам предвид обновяването на състава на ВСС и на Инспектората, защото хората искат справедливост".

„Унижение за левицата“ или “отговорно поведение„: Политически реакции след оставката на Киселова

Оценката, която получава в левицата, Киселова намира за висока.

Относно обвиненията на лидера на МЕЧ, че е крила сигнали до Народното събрание и институциите, свързани с документи престъпления и източване на държавен ресурс, Киселова заяви, че председателят на НС не налага цензура на журналисти.

На въпрос какво е усещането отново да бъде депутат, след като слезе от председателското място, Киселова отговори: „Честно ли? Имам време да пия кафе с приятели“.