Към момента постъпилите жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за завишени сметки за ток на битови потребители са около 1200, каза пред журналисти председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски. Той уточни, че жалбите все още се проверяват и това са първоначални обобщени резулутати.

БТА припомня, че от комисията съобщиха на 4 февруари, че със заповед на председателя на КЕВР започват извънредна проверка във връзка с медийни публикации и сигнали за завишени сметки за електроенергия на битови потребители. Сигналите обхващат получени фактури за декември 2025 г. и януари 2026 г. на клиенти в различни региони на страната.

Младеновски посочи, че към проверката са приобщени и всички жалби, които са получени до края на миналата седмица. Всяка седмица ще бъдат приобщавани и във всички електроразпределителни дружества, като броят им е общо около 2000-2200.

Действително крайните снабдители са потребили по-малко енергия през ноември - с около 20 процента спрямо миналата година по-малко и с 20 процента повече спрямо миналия декември, т.е. повишението в потреблението е около 30-40 процента декември спрямо ноември, посочи той. Младеновски обясни, че това, което анализират към момента, са количествата, потребени от конкретните жалбоподатели през миналата година за периода ноември, декември и януари и тази година - ноември, декември и януари. Това, което виждаме, е, че между 40 и 45 процента от жалбоподателите са потребили по-малко енергия тази година спрямо миналата. При останалата част има около 20 процента с около 10 процента по-голямо потребление, което е нормално предвид по-студеното време, има и такива с действително няколко пъти завишено потребление, отбеляза той. Част от тях отдаваме на това, че те са в нови сгради, които не са експлоатирани преди. Колегите в момента работят по това, че идентифицират тези обекти и демонтират електромерите за проверка в лаборатория, независима от електроразпредителните дружества, обясни Младеновски.

Председателят на КЕВР призова гражданите да не изпращат жалби само „за да се заринат от жалби“, както е имало призиви в социалните мрежи по отношение на КЕВР. Той обясни, че това е огромен обем информация и по този начин проверката се забавя и става по-трудна. Младеновски посочи, че има много жалби, при които фактурата е 2 лева, такива, при които няма потребление, жалби, при които не може да се идентифицира абонатът и при разговор по телефона за идентифицирането му, отсреща твърдят, че не са пускали жалби до КЕВР. По думите му в тези единични случаи има злоупотреба с лични данни. Но има много такива с изключително ниско потребление, които отново са пуснали жалби и след като ги идентифицираме по съответния ИТН номер, се вижда, че говорим за 7 киловата, за 11 киловата - говорим за фактури, които са изключително ниски, посочи Младеновски. Попитан кога се очаква да приключи проверката, председателят на КЕВР каза, че постоянно идват нови и нови жалби, което удължава срока.

Относно това какви действия ще бъдат предприети при установяване на действително надвишаване на сметките, Младеновски коментира, че всеки случай е индивидуален, но обясни, че ако е заради техническа грешка, за което вече има основателни жалби, фактурата на потребителя ще бъде коригирана, а при установена умишлена злопотреба ще бъде наложена санкция. Процентът на фактури с технически грешки е много малък, но има и такива. Има напълно основателни жалби, при които наистина е допусната грешка, като още при самото установяване електроразпределителното дружество се коригира, посочи Младеновски.