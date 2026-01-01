Заседанието на парламента беше многократно прекъсвано, и в крайна сметка закрито, след нарушаване на реда в залата, провокирано от предложението в дневния ред да бъде включено второто четене на промените в Изборния кодекс.

Предложението за включване на новата точка направи председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Костадин Ангелов след обсъждане на председателски съвет. Първоначално депутатите приеха да разгледат днес като първа точка измененията в Изборния кодекс.

Скандал в НС: Атанасов твърди, че председателят няма право да възобнови заседанието

От "Продължаваме промяната-Демократична България" обаче поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума. След като обявяването на резултата от проверката се проточи, депутати в залата започнаха да скандират „Времето“ и да тропат по банките. След като скандиранията продължиха, без да съобщи резултата, Ангелов даде 10 минути почивка.

Преди това Петър Петров ("Възраждане") направи обратно предложение да не се разглеждат измененията с аргумента, че нищо добро няма да произлезе. Не трябва да допускаме тази поредна гавра с изборното законодателство, коментира той.

БГНЕС

След няколко почивки, които продължиха сумарно повече от час, Костадин Ангелов закри заседанието, след като при три проверки нямаше кворум. При третата проверка на кворума в залата се регистрираха 61 депутати от ГЕРБ-СДС, 27 от "ДПС-Ново начало", осем от "БСП-Обединена левица", 16 от "Има такъв народ" и четирима нечленуващи в група. В регистрацията не участваха "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Следващото заседание е утре в 9:00 часа.

Преди това, след 14-часово заседание на Правната комисията, депутатите приеха досегашните машини за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи бюлетините устройства. Те не приеха обаче избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.

Деклараците на парламентарните групи

С декларации от парламентарните групи на „Продължаваме промяната-Демократична България“, "Възраждане" и "Има такъв народ" започна днешното заседание на Народното събрание.

Първи с декларация излязоха от ПП-ДБ, в която се противопоставиха на спешното влизане за обсъждане в пленарната зала на промените в Изборния кодекс. Ако няма никаква спешност за приемането на Изборния кодекс, защо след малко ще гласуваме спешното му влизане в пленарната зала, попита Божидар Божанов (ПП-ДБ). Нямате никаква легитимност да правите това в момента, вие сте свалени от власт, обърна се той към мнозинството в Народното събрание.

Явор Божанков опита да „председателства“ Народното събрание (ВИДЕО)

От „Възраждане“ излязоха с декларация, в която поискаха да се удължи срокът за използване паралелно на лева и еврото до края на юни. Този законопроект вече повече от месец се отказва да бъде разгледан в ресорната комисия, посочи лидерът на партията Костадин Костадинов. Същевременно промените в Изборния кодекс, приети от спящи и дремещи депутати в правната комисия, ще бъдат внесени сега, екстремно, отбеляза той.

БГНЕС

В декларация от името на парламентарната група на "Има такъв народ" Светослав Балабанов коментира, че е ясно, че отиваме на избори и всички са в предизборна кампания. По думите му една от опорките на ПП-ДБ е свързана с промените в Изборния кодекс. Според Балабанов политическото лицемерие взима превес.