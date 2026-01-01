Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Атанас Атанасов заяви, че председателят повече не може да възобнови заседанието, което бе прекъснато след нарушаване на реда в залата.

„Виждате в каква безпрецедентна ситуация сме изправени и правилата трябва да се спазват“, заяви той в кулоарите на парламента.

Атанасов цитира ал. 4 на чл. 46 от правилника на Народното събрание. „Когато при проверка се установи, че в пленарна зала няма достатъчно депутати – в случаите на прекъсване председателят може да възобнови заседанието, но не по-късно от един час в рамките на работното време. Час и половина мина, откакто е прекъснато заседанието и при това положение председателят не може повече да го възобнови“, твърди той.

И уточни, че Председателски съвет е имало сутринта, но не е свикан нов такъв. Народният представител разясни, че преди почивката в пленарна зала са се регистрирали 120 депутати.

„Стоим вътре в залата и се чудим за ситуацията, в която се намираме. Текстът на правилника е категоричен - на практика заседанието е прекратено“, заключи депутатът.