Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков си направи шега в пленарната зала на Народното събрание, докато тече една от днешните почивки.

Божанков, който е народен избраник и не е заместник-председател на парламента, седна на председателското място и пусна сигналния бутон, с който се призовават депутатите да се върнат на своите работни банки. В крайна сметка се намеси квестор, който успя да убеди Божанков да стане от председателското място. Днес председателстващ заседанието е Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

Скандал в НС: Атанасов твърди, че председателят няма право да възобнови заседанието

Той даде на народните представители поредна почивка, като първоначално дадените 10 минути се оказаха повече от час поради липса на кворум. По същата причина в крайна сметка заседанието беше закрито. Утре в 9 ч. депутатите ще направят нов опит да заработят.

Тази сутрин след председателски съвет бе направено предложение в дневния ред да бъде включено второто четене на промените в Изборния кодекс. Първоначално депутатите приеха да разгледат като първа точка измененията, но от "Продължаваме промяната-Демократична България" поискаха прегласуване и проверка на кворума. Но той не беше достатъчен след общо три проверки.

БТА

След като обявяването на резултата от проверката се проточи, депутати в залата започнаха да скандират „Времето“ и да тропат по банките. След като скандиранията продължиха, без да съобщи резултата, Ангелов даде първата почивка от 10 минути.