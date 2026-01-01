Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, които ще представят своите номинации за състава на Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с изтичането на мандата на нейните членове, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Със свой указ президентът утвърди правила за провеждането на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК.

Изборният кодекс предвижда конкретни правила за разпределението на местата в ЦИК съобразно парламентарното представителство на партиите и коалициите според резултатите от последните парламентарни избори, заявиха от прессекретариата на държавния глава миналата седмица в отговор на журналистически въпроси относно правилата за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК, утвърдени с президентски указ от 29 май 2026 г.

Централната избирателна комисия се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, се посочва в Изборния кодекс. За председател, заместник-председатели и секретар не могат да бъдат назначавани лица, предложени от една и съща парламентарно представена партия или коалиция, сочат разпоредбите на кодекса.

При назначаването на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започва от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в комисията, според Изборния кодекс. Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента.