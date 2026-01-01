На 23 януари (петък) от 10:00 часа Конституционният съд ще проведе заседание по конституционно дело №3/2026 г. по повод подадената оставка от президента Румен Радев.

Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.

Вчера Конституционният съд образува дело по повод постъпила на основание чл. 97 от Конституцията оставка на президента Румен Радев, съобщиха от пресцентъра на съда.

Румен Радев официално подаде оставка като президент

По-рано във вторник от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че оставката на Радев е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне.

Времето, което е необходимо на Конституционния съд да реши това дело, е няколко дни, това заяви пред NOVA председателят на съда Павлина Панова, която е и докладчик по образуваното дело №3 за депозираната оставка на президента Румен Радев.

"Делото не разкрива някаква особена и фактическа правна сложност, по-различно е от тези, които обичайно разглежда Конституционният съд. По него няма фаза на допустимост и не се искат становища”, подчерта Панова.

Президентът съобщи за решението си в обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, посочи той.

Румен Радев е петият демократично избран президент на България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България. Вицепрезидентът Илияна Йотова е на крачка да стане първата жена президент на България.