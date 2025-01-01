НАТО и всички страни членки сме готови да защитим територията на алианса, заяви председателят на комисията по отбрана и депутат от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев пред журналисти в Народното събрание. Поводът за думите на депутата е вчерашното навлизане на дронове в полското въздушно пространство.

Полските военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, унищожиха повече от десет дрона, които навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна.

Абсолютно непровокирана ескалацията на отношенията и напрежението от страна на Руската федерация, която по този начин рискува да стане още по-напрегната ситуацията в Европа. Хубавото е, че се видя, че противовъздушната отбрана и системата за ранното въздушно предупреждение на НАТО работи, коментира Гаджев. Оказа се, че НАТО, въпреки тази ескалация и провокация от страна на Руската федерация, успя да реагира и със съвместните усилия на съюзниците успяха да поразят всички цели, които са летели и представлявали заплаха за Полша, каза депутатът. Според него подобни действия могат само да ескалират конфликта.

Показахме, че можем, но не трябва да се стига до подобни ескалации и се надявам повече Руската федерация да не прави такива действия.

Всякакъв опит на Руската федерация за развитие на конфликта на територията на Европа със сигурност е риск за България. Надяваме се все пак Руската федерация някога да се съгласи да седне на масата на преговорите. За момента се вижда, че няма такива намерения от страна на Кремъл. Позицията на България и на повечето страни от ЕС и НАТО е да принудим руснаците да седнат на масата и заради това се приемат всички пакети санкции от ЕС, коментира Христо Гаджев. По думите му не е обсъждано активирането на чл. 5 на НАТО.

Съгласно Член 5 от договора за НАТО въоръжено нападение срещу един от членовете на алианса се смята за нападение срещу всички членове и всеки един член е длъжен да отговори, за да възстанови и подкрепи сигурността на северноатлантическия регион, посочва ДПА.