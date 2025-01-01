Максималната санкция от 10 000 лева ще трябва да плати нискотарифният авиопревозвач "Райънеър" (Ryanair) заради неправомерното сваляне на дете в инвалидна количка от полет от България до Франция. Това стана ясно от думите на министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Тази сутрин пред NOVA той заяви, че ще внесе поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно да се вдигнат глобите за авиокомпаниите и наземните оператори.

"Изпратил съм писмо до ресорния еврокомисар, за да стигнем до общо решение в ЕС, което да се превърне в директива и да се забрани злоупотребата с пътниците. Недопускането на дете на борда на самолет на Ryanair заради надвишен размер на инвалидна количка всъщност е било неправомерно. Вчера на авиокомпанията беше връчено най-високото наказание от 10 000 лева. В Комисията по транспорт ще влезе предложението ми за 10 пъти по-високи санкции. В Испания например глобата за същата авиокомпания възлиза на 107 млн. евро", заяви Караджов.

Нов спор на летище „Васил Левски“: Защо онкоболна жена не успя да се качи на самолет

На 4 септември министърът ще внесе поправки в Закона за гражданското въздухоплаване. Той изрази увереност, че ще има депутати, които ще го припознаят и ще влезе и в пленарната зала.

"Оказа се след направена проверка, че столът си е абсолютно изряден, не са имали право да го свалят от борда, неслучайно следващата авиокомпания си го взе и си го превози", посочи още Караджов относно случая на семейство с трудноподвижно дете.

Коментарът му идва след няколко случаи на оплаквания от страна на пътуващи с нискотарифната авиокомпания. Те се касаят за недопуснати на борда на нейни самолети пътници по различни причини, изтъквани от компанията. Последният от тях е отново от летище "Васил Левски" - между онкоболна жена, тръгнала за лечение в Италия, и служителите на аеропорта. Спорът възникнал, след като се установило, че пътничката е надвишила размера на багажа си. При опит да си плати допълнително за чантата, летищните служители ѝ отказали и не ѝ било позволено да се качи на самолета.

„Безчовечна постъпка на пилот към дете“: Свалиха момче от самолета на летище „Васил Левски“

"Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонификации както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж. Това се превръща в лов на вещици", коментира още Караджов.