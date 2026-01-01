„Евро“, „безобразие“ и „протест“ са трите думи, които най-точно обобщават обществените настроения в България през 2025 година. Това показват резултатите от ежегодното изследване „Думи на годината“ на платформата „Как се пише?“.

С 42,5% от вота на първо място застава думата „евро“, следвана от „безобразие“ с 32,8% и „протест“ с 25,1%. Четвъртата позиция заема „волейбол“ - само на половин процент от третото място. В десетката влизат още „мършляк“, „джен зи“, „бюджет“ и „локали“.

Две теми, които определиха годината

Инициативата се провежда за пета поредна година и има за цел да открои ключовите теми на изминалите 12 месеца чрез езика, използван от обществото и медиите. В последния етап на проучването всеки участник можеше да гласува за три думи или израза, а паралелно с това беше направен и мащабен медиен анализ.

Не е изненада, че думата „евро“ е единствената, която оглавява едновременно и обществената, и медийната класация. Според организаторите д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова това е логично отражение на двете големи теми на годината – присъединяването на България към еврозоната и вълната от протести в края на 2025 г.

„Протестите избухнаха в самия край на годината, но тяхната сила и обществен отзвук се оказаха решаващи за високия резултат на думите „безобразие“ и „протест“, посочват те. По думите им тенденцията следва линията от 2024 г., когато „Шенген“ оглави класацията и ясно показа европейската ориентация на обществото.

Успех, проблем и труден избор

Според доц. Георги Лозанов двете водещи думи тази година са попаднали „изключително точно в сърцевината на политическата реалност“.

„Те представят едновременно най-големия успех, най-драматичния проблем и най-трудния избор пред обществото“, коментира той. По думите му еврото символизира успешния финал на дългия процес на западноевропейска интеграция, докато „безобразието“ остава трайният проблем в държавата.

„Отговорът на този избор е закодиран в третата дума – „протест“, категоричен е Лозанов.

Как беше избрана десетката

Проучването премина през три етапа. В началото, между 5 и 9 януари, хората предлагаха думи в социалните мрежи на „Как се пише?“. След това жури от петима експерти (д-р Павлина Върбанова, доц. Георги Лозанов, Веселина Седларска, Доротея Николова и д-р Иван Ланджев) подбра десетте най-значими предложения, а в последния етап – от 12 до 17 януари – обществото избра трите най-важни за годината.

Какво показва медийният анализ

В рамките на медийния анализ са прегледани над 9 милиона публикации в повече от 9000 онлайн медии за периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. Най-често споменаваните думи са „България“, „дете“, „Русия“, „Украйна“, „САЩ“, „война“ и „Европа“.

Интересен акцент е изкачването на думата „дете“ до второ място, което според анализаторите отразява нарастващата обществена тревога за бъдещето и образованието на най-младите.

За трета поредна година е представена и класация на най-споменаваните личности в медиите, оглавена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Следват Владимир Путин, Володимир Зеленски, Бойко Борисов и Делян Пеевски, които имат сходни резултати, Румен Радев, Росен Желязков, Асен Василев, Илън Мъск, Кирил Петков, Васил Терзиев, Еманюел Макрон, Благомир Коцев, Джо Байдън, Даниел Митов, Ахмед Доган, Костадин Костадинов, Борислав Сарафов, Борислав Гуцанов, Ивайло Мирчев.

Припомняме, че през 2024 г. думите, белязали общественото съзнание, бяха „Шенген“, „дубайски шоколад“ и „санитарен кордон“. За 2023 г. първенци бяха „изкуствен интелект“, „сглобка“ и „времеубежище“. През 2022-ра на челни позиции се озоваха „война“, „инфлация“, „Украйна“ и „избори“. А през 2021-ва на първите три места в анкетата се наредиха некнижовната дума „преценям“, „антиваксър“ и „изчегъртване“.