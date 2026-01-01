Министерският съвет прие наредба за енергийна бедност и уязвими клиенти. В рамките на тази наредба са приети критериите, по които се определя статутът на домакинствата, изпаднали в ситуация на енергийна бедност и на уязвимите лица, обяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

По думите му тя урежда изграждането и функционирането на информационна система, която да определи статута на енергийно бедните, които имат нужда от подкрепа. Oсновен критерий за енергийна бедност ще е доходът на домакинството. Ще се изчислява средномесечният доход на домакинството, от който ще се приспадат разходите за енергийно потребление. Ако остатъчната сума е по-ниска от линията на бедност за годината, която е 390,63 евро, домакинството ще бъде определено като енергийно бедни.

В категория „уязвими клиенти“ ще попадат хора с 50 и над 50% увреждане, лицата, които са получавали енергийно подпомагане през предходната година, хората на месечни социални помощи и гражданите, за които има медицинско удостоверение, че прекъсването на електрозахранването би застрашило живота им.

В дирекция „Социално подпомагане“ на АСП се подават заявления, които автоматично минавайки през публичните регистри на повече от 10 институции - като АСП, МТСП, НЗОК, НЕЛК и др., се генерира дигитален продукт, на базата на който служителите от Агенцията за социално подпомагане и т. нар. енергийни медиатори информират ЕРП-тата и уязвимите групи – физически лица и домакинства, и се предлагат мерки както за директна финансова подкрепа, така и препоръки за участие в мерки и политики като санирне на жилища, повишаване на енергийната ефективност по различни методи, обясни Адемов.

По думите на социалния министър основното предимство на новата информационна система е, че тя ще облекчи административните процедури и ще ограничи субективността при оценяването.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви, че това е тема, която е на масата от поне 15 години.

"Успяхме да приемем окончателен документ. Начините за получаване за получаване на този статут са два - единият е автоматизира, където няма нужда от заявление и чрез подаване на заявление. Съветът ми към хората е да проверят внимателно формулировките в Наредбата, за да преценят кой е правилния начин за тях", каза той.

Трайков заяви, че либерализацията е дошла вече, но това не се усеща при хората, защото е въведена специална система за регулирани цени. "Разликата между тях и пазарните цени за периода се поемат през фонда за сигурност на енергийната система и чрез специален сегмент на борсата", уточни той.

Наредбата влиза в сила от юли.