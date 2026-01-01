Продължават процесуално-следствените действия по изясняване на обстоятелствата около инцидента в столичния квартал "Свобода", при който загинаха три жени, каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов в ефира на БНТ.

Джартов повтори, че при такива инциденти трябва да запазим спокойствие, защото паниката обикновено води до изключително тежки резултати. „Когато гражданите забележат дим в стълбищната клетка, да не навлизат в нея. Изключително трудно е без защитни средства те да преодолеят този дим, защото не знаят колко етажа надолу продължава. В случая е по-безопасно да се затворят в самите апартаменти. Ако е необходимо, да излязат на тераса, която не е засегната от дима, да влязат в банята, да пуснат водата, да уплътнят вратите“, каза той.

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви – майка и двете ѝ дъщери

Джартов допълни, че в големите градове пожарните екипи пристигат на място изключително бързо, в рамките на 5-10 минути: „Ако е необходима евакуация, колегите, които са на място, ще ги придружат със съответните защитни средства, за да не пострадат.“

По думите му е трудно за хората да преценят кога да действат и кога не, но в първите минути при възникване на пожар може да реагират ефективно, ако разполагат с пожарогасител, като за домашна употреба най-подходящи са тези с въглероден диоксид. Главният комисар допълни, че не се знае как се гаси мазнина: „Имаме случаи, в които жени се опитват да гасят запалена мазнина с вода – това е абсолютно противопоказно. На практика така огънят се разпространява изключително бързо“, каза той. Препоръча покриване на тигана с метален похлупак или влажна памучна кърпа, като синтетични материали са забранени.

„Намерили са ги на стълбището“: шокиращ разказ за пожара в столичния кв. „Свобода“

Александър Джартов отново повтори, че електрическите уреди трябва да се включват директно в контактите, а зарядните устройства не бива да се оставят без наблюдение:

„Обикновено това, което правим, защото за нас е много по-лесно, вечер, когато се приберем, батерията е на ниска стойност и ние включваме и цяла нощ той се зарежда, сутринта си го взимам зареден, но това не е препоръчително, защото с течение на времето се получават повреди, които могат да предизвикат пожар.“

Директорът на пожарната отново подчерта, че свободните общи пространства в жилищните сгради не може да се използват за складови площи.