Двама национали от българския отбор по волейбол намериха място в идеалния състав на Световното първенство за мъже във Филипините, където "лъвовете" завоюваха исторически сребърен медал.

В престижната селекция беше отличен капитанът на България Алекс Грозданов като един от двамата най-добри централни блокировачи на турнира, съобщи Gong.bg. Напълно очаквано, звездата на тима, Александър Николов, бе избран за един от двамата най-добри посрещачи, затвърждавайки блестящото си представяне.

Идеален отбор на Мондиал 2025 по волейбол:

Най-добър посрещач: Александър Николов (България), Алесандро Микиелето (Италия)

Най-добър централен блокировач: Александър Грозданов (България), Якуб Кохановски (Полша)

Най-добър разпределител: Симоне Джанели (Италия)

Най-добър диагонал: Юри Романо (Италия)

Най-добро либеро: Фабио Балазо (Италия)

Най-полезен играч: Алесандро Микиелето (Италия)

Финалът се излъчи на живо по NOVA и MAX Sport 2. Правата за излъчване бяха предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.