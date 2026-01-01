Ситуацията след поредния железопътен инцидент в рамките на последните 24 часа никак не е добра и поставя редица сериозни въпроси към безопасността на железопътната инфраструктура в страната. Това заяви пред журналисти на мястото на произшествието с дерайлирал влак в междугарието Царева ливада – Трявна заместник-председателят на Управителния съвет на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ) към Министерството на транспорта д-р инж. Бойчо Скробански.

По думите му, от професионална гледна точка честотата на инцидентите в толкова кратък период е тревожна и изисква незабавна реакция. „В рамките на 24 часа се случват два сериозни случая на дерайлиране. Това трябва да смущава много хора и да доведе до бързи мерки на всички нива“, посочи той.

Скробански отбеляза, че липсата на жертви до момента е резултат както на късмет, така и на високата професионална подготовка на локомотивните машинисти. „Техните своевременни реакции показват добро ниво на подготовка и на практика предотвратяват по-тежки последствия“, добави той.

Според него обаче това не може да бъде устойчив модел на безопасност. Необходимо е Националният орган по безопасност да засили контрола и да предприеме системни и рутинни мерки, насочени към състоянието на железопътната инфраструктура.

Д-р Скробански подчерта, че инцидентите вече оказват влияние върху експлоатацията на подвижния състав. „Вчера беше изваден от експлоатация един локомотив, днес – втори. Графикът на пътническите превози не е еластичен и подобни събития водят до сериозни затруднения“, каза той.

Той обърна внимание и на конкретните рискове по трасето. По думите му при двата последни инцидента влаковете са били в непосредствена близост до опасни участъци – скални масиви и водни обекти. В този контекст Скробански постави въпроса за състоянието и поддръжката на защитните съоръжения по железопътната инфраструктура.

„Тези съоръжения са изградени с цел да поемат паднали земни и скални маси и да предпазват подвижния състав. Важно е да се установи дали се поддържат и почистват редовно“, подчерта той, като даде пример с т.нар. „джоб стени“, предназначени да ограничават подобни рискове.

Според д-р Скробански случилото се трябва да бъде „сериозен сигнал“, който да доведе до задълбочен анализ и конкретни действия. „Това трябва да светне червените лампи за всички отговорни нива в управлението и поддръжката на железопътната инфраструктура“, заяви той.

По първоначална информация при последния инцидент има четирима пострадали с леки наранявания. Очаква се те да се възстановят без трайни последици.

Инцидентът е станал в 8:05 часа тази сутрин. Бързият влак №4631 от Русе за Пловдив се е ударил в активирало се свлачище в междугарието Царева ливада – Трявна. При удара са дерайлирали локомотивът и първият вагон на композицията.

Сутринта на 3 април влак дерайлира и между гарите Дъбово и Радунци в община Мъглиж. Инцидентът тогава стана в 7:30 часа с пътническия влак от Горна Оряховица към Стара Загора. Причина за инцидента е паднала на железния път скална маса. Влакът се удря в скалната маса, вследствие на което дерайлират локомотивът и два от вагоните. При инцидента няма пострадали пътници.