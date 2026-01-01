Жена загина след удар от пътнически влак на жп линията между гарите Змейово и Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация, на 25 март в 08:29 часа на телефон 112 в ОДЧ – Стара Загора е получен сигнал от 53-годишен машинист на пътнически влак, че е блъснал човек на жп линията между гарите Змейово и Стара Загора.

На място е изпратен полицейски екип на Първо РУ, който е установил, че жената е загинала на място. Към момента нейната самоличност не е установена.

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, като резултатите са отрицателни. Във влака е имало 9 пътници, които са напуснали влака.

На място се извършва оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава.