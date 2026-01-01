От 12:00 часа днес е възстановено движението на влаковете в междугарието Дъбово - Радунци след вчерашния инцидент. Това съобщиха от Държавно предприятие (ДП) „Национална компания железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Влак дерайлира в Старозагорско (СНИМКА)

Сутринта на 3 април влак дерайлира между гарите Дъбово и Радунци в община Мъглиж. Инцидентът е станал в 7:30 часа с пътническия влак от Горна Оряховица към Стара Загора. Причина за инцидента е паднала на железния път скална маса. Влакът се удря в скалната маса, вследствие на което дерайлират локомотивът и два от вагоните. При инцидента няма пострадали пътници.

От НКЖИ информираха по-късно, че новоактивирало се свлачище в междугарието Радунци – Дъбово, причинено от интензивни валежи, е причината за инцидента.