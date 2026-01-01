Осемнадесетгодишният шофьор, обвинен във връзка с катастрофата по пътя Смилян – Смолян, при която загинаха двама братя, е освободен с мярка за неотклонение „подписка“, след като беше задържан за срок до 72 часа. Това съобщи за БТА заместник окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев, който е наблюдаващ прокурор по досъдебното производство.

„Прецених като наблюдаващ прокурор, че мярката „подписка“ ще е най-адекватна, за да обезпечи законосъобразното протичане на наказателния процес“, каза Илиев. По думите му няма реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши дчруго престъпление.

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Прокурорът посочи, че става въпрос за осемнадесетгодишен младеж, който е получил свидетелството си за управление на моторно превозно средство преди около месец и няма достатъчно опит зад волана. Загиналите двама братя са били сред най-близките му приятели.

Според Илиев е необходимо с обвиняемия да започне незабавна работа с психолог, която вероятно ще продължи дълго.

Преди да вземе решението за мярката за неотклонение наблюдаващият прокурор е разговарял както с бащата на обвиняемия, така и с родителите на загиналите братя. По думите му родителите са заявили, че нямат претенции към осемнадесетгодишния младеж и не желаят възмездие спрямо него, тъй като го възприемат като най-близък приятел на децата си. Те определят случилото се като нещастен случай, свързан с младата възраст и липсата на опит на водача, посочи прокурорът.

Атанас Илиев отправи призив към младите шофьори да бъдат внимателни и стриктно да спазват правилата за движение. „Не за секунди, а за части от секундата целият им живот може да се преобърне“, каза той.

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Разследването на причините за тежкото пътнотранспортно произшествие продължава. Назначени са съдебномедицински и автотехнически експертизи, извършени са множество огледи на местопроизшествието и на автомобилите, участвали в катастрофата.

Според събраните до момента доказателства произшествието е станало на сравнително прав участък от пътя. Предварителните данни сочат, че автомобилът, управляван от обвиняемия, се е движил с несъобразена с пътния участък скорост, каза Илиев. По думите му водачът вероятно е натиснал рязко спирачките, вследствие на което е изгубил контрол над автомобила.

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Последвал е страничен удар с насрещно движещ се автомобил, който според данните по разследването се е движил правомерно в своята лента. След удара автомобилът на младежите е започнал въртеливо движение и се е преобърнал по таван. По думите на прокурора цялата ситуация се е развила за секунди.

Окончателна яснота за механизма и причините за катастрофата ще има след изготвянето на назначените експертизи, уточни наблюдаващият прокурор.

При произшествието на 8 септември загинаха двама братя на 17 и 18 години от село Смилян.

Днес в община Смолян е обявен Ден на траур в тяхна памет.