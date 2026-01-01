От юни тръгват директни пътнически влакове между България и Украйна през Румъния. Трите държави постигнаха съгласие по основните параметри на услугата на среща днес в Русе, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

На срещата участие са взели заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк, заместник-министърът на общностното и териториалното развитие на Украйна Олексий Балеста, представители на железопътните предприятия на България, Украйна и Румъния, както и на „Гранична полиция“ – Русе.

От пресцентъра посочват, че пътническата жп връзка ще бъде пусната първоначално като сезонна услуга през месеците юни, юли и август и ще се движи ежедневно по маршрут Киев – Букурещ – Русе – Варна и обратно, като по този начин направлението ще се нареди сред най-дългите железопътни маршрути в Европа. През първите 3 месеца ще се оцени натовареността на линията и при успешен резултат тя може да стане целогодишна.

На срещата заместник-министър Тюрк е заявил, че железопътната връзка с Украйна е възможност за подобряване на транспортната свързаност и разширяване на логистичните маршрути в Източна и Югоизточна Европа, като ще спомогне за задълбочаване на туристическите, културни и социални връзки между нашите държави и ще насърчи икономическото ни сътрудничество. Той е посочил, че остава да се договори ценообразуването на билетите, като обсъжданията ще продължат на следващи срещи.

От министерството допълниха, че представителите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ са потвърдили, че разполагат с необходимия капацитет и техническа готовност за възстановяването на железопътната връзка.

Припомняме, че в началото на седмицата украинският вицепремиер Олексий Кулеба заяви след среща в Киев с българския служебен министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, че се работи по стартирането на пътническа железопътна връзка между Украйна и България през Румъния.