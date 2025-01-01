Детето, което беше прието в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас с тежки травми след инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е в стабилно състояние. Това съобщиха от болницата.

Предстои извеждането му от интензивното отделение на здравното заведение. Прогнозите на лекарите са, че момченцето ще се възстанови напълно от нараняванията, получени при сблъсъка с моторното превозно средство.

Оставиха в ареста Никола Бургазлиев, помел с АТВ пешеходци в „Слънчев бряг“

Без промяна остава състоянието на майка му - тя все още е в отделението по реанимация с критични показатели.

Жената, блъсната от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт

Инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

По-рано през деня съдът реши да остави в ареста 18-годишният Никола Бургазлиев, който предизвика инцидента.