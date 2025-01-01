От 9 юни на режим с водата е кюстенидлското село Катрище, а причината е драстично намалелият дебит на единствения каптаж за селото.

Това каза кметът Васил Василев.Селото е разделено на две и водата се пуска и спира на всеки 24 часа, предава БНР.

Каптажът за Катрище е отпреди 70 години, намалял е драстично. Миналата година беше изграден допълнителен водопровод, около 1 км., по който вода се подава от съседното село Горна гращица, но и това не решава проблема, казва кметът на селото Васил Василев:

"От планината нищо не идва. Отпреди 70 години са направени тези водоизточници и на тях са разчитали хората. Един е само официално, но явно му намалява дебитът и трябва да се правят сондажи. Имаме разговори с кмета да се търсят допълнително водохващания".

Две седмици без вода остана и друго кюстендилско село - Стенско. Там проблемът бил в захранването на помпата, което става с радиовръзка, каза кметицата Снежина Симеонова.

"В събота селото има празник, екипи на Енергото отстранили аварията", добави тя.