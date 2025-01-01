В кюстендилското село Лиляч въведоха режим на водата, а близкият язовир е със спаднало ниво. Това каза кметицата Райна Петрова. "От вчера има и аварирал кран по водопровода, което усложнява ситуацията много", добави тя.

Протест пред ВиК-Кюстендил заради проблемите с водата (ВИДЕО)

Режимът е заради спадналия дебит на двата водоизточника за селото, предава БНР . Спирането на водата е всекидневно и е в часовете от 20:00 часа вечер до 7:00 часа сутрин. След аварията на кран по водопровода от "Кюстендилска вода" обещали да отстранят аварията в петък.

Местните хора поливат градините си с вода от язовир "Лиляч", чийто капацитет 150 000 кубически метра вода силно е намалял при сушата и горещините, коментира кметицата Петрова.

"Все пак нашият язовир се пълни от снеговалеж и дъжд, няма пряк водоизточник, който да се влива в него, така че…се източва съвсем малко и за поливане, но това е капка в морето. По-скоро е това, че жегите ни измориха".

Б ез вода повече от 50 часа: Кюстендил е изправен пред сериозна криза (ВИДЕО)

Все още не се решава проблемът със заключения от Напоителни системи минерален извор "Топлика" при с. Невестино, откъдето от селата пълнели с бидони и пластмасови резервоари вода за пиене и за битова употреба.