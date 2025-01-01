Израелски учени са открили как определени бактерии оцеляват в суровите пустинни бури, образувайки защитни слоеве върху праховите частици, пише Физ.орг.

Изследователите от Израелския технологичен институт (Технион) са установили, че видове бактерии Firmicutes, в това число и Bacillus, образуват микроскопични защитни покрития върху частиците прах. Тези биофилми ги предпазват от екстремно изсушаване, радиация и недостиг на хранителни вещества, докато пътуват на дълги разстояния във въздуха по време на пясъчни бури.

Изследването, публикувано в Communications Earth and Environment, е поредният принос към разрастващата се област на атмосферната микробиология. Дисциплината изучава оцеляването и активността на микроорганизмите в атмосферата, понякога на хиляди километри, и тяхното влияние върху глобалните цикли, екосистемите и човешкото здраве.

Тези процеси оказват съществено влияние върху моделите на заболявания, нивата на въглеродния диоксид в атмосферата, болестите по растенията и дори разпространението на резистентността към антибиотици.

В хода на изследването авторите му успешно са изолирали и култивирали в лаборатория бактерии, донесени по време на реални пустинни бури. Учените са се фокусирали върху полезни щамове Bacillus, известни с благоприятните си приложения в земеделието, строителството и медицината.

Екипът смята, че естественият подбор по време на пясъчни бури благоприятства по-иновативни и адаптивни бактериални щамове - феномен, който потенциално може да подобри практическите им приложения.

В предишно изследване учени откриха как да обезвреждат опасни бактерии с помощта на микролабиринти.