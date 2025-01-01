Точно в 10.00 ч. разискванията по шестия вот на недоверие към правителството с министър-председател Росен Желязков в пленарна зала бяха открити.

В зала са премиерът и членовете на кабинета.

Божидар Божанов от ПП-ДБ

запозна народните представители с мотивите на вносителите. Шестият вот на недоверие е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е провал в икономическата политика и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарна зала.

БТА

„Икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси. Икономиката в държавата на Пеевски, каквато осигурява настоящото правителство, ще последва съдбата на всички икономически оператори, до които Пеевски се е докосвал – фалит, провал и катастрофа“, се отбелязва в мотивите, като се посочва, че настоящият вот на недоверие обективира недоволството на българските граждани спрямо водената икономическа политика на правителството на Росен Желязков и недвусмислено изразено по площадите на цялата страна от десетки хиляди граждани.

Манол Пейков от ПП-ДБ припомни, че лидерът на ДПС-Ново начало е организирал контрапротести вчера в цялата страна в защита на правителството, но го няма в пленарна зала и призова той да се появи, защото в негово отсъствие тази дискусия губи своя дълбок смисъл.

„Ако не можете да осигурите неговото физическо присъствие, осигурете с мултимедия холограмното му присъствие, ако е нужно“, призова той председателстващият пленарното заседание.

Това провокира Елисавета Белобрадова да постави на мястото на Пеевски на първия ред в пленарна зала негов макет.

Парламент/screenshot

Първи на трибуната се качи Цончо Ганев от „Възраждане“, който настоя правителството да подаде оставка още днес и изрази несъгласието си с влизането на страната в еврозоната.

„Безпрецедентно само за тази година имаме изтеглени 19 млрд., за следващата година 21 млрд. планирани да бъдат изтеглени“, каза той и подчерта, че такова дългово загробване не се е случвало абсолютно никога.

Ахмед Вранчев от АПС отбеляза завладяването на българските общини под натиск и репресии. „Вие съгласни ли сте да живеете в такава държава? Защото началникът на КПК откара всичките кметове да се снимат под герба“, заяви той.

Припомняме, че последно кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември бе петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.