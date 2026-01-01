Демонстрация на машинно гласуване за предстоящите президентски избори ще направят представители на Централната избирателна комисия (ЦИК) в 11:00 ч. на метростанция НДК в София, съобщиха от ЦИК във Фейсбук.

Ще бъде представена и полезна информация във връзка с изборите.

На 15 октомври представители на ЦИК показаха как се гласува с машина в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Техническия университет в София.

Инициативата е част от разяснителната кампания, насочена към повишаване на информираността на избирателите и увереността им при упражняване на правото на глас.