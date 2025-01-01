Излезе официалното прессъобщение, с което се съобщава, че на 9 септември Комисията за мониторинг на ПАСЕ предложи да бъде закрит диалогът след мониторинг с България, което означава, че занапред страната ни ще бъде наблюдавана само чрез редовните периодични прегледи, както всички останали държави членки - това съобщи в официалния си профил във фейсбук Деница Сачева, вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Сачева допълни, че ПАСЕ приветства факта, че България е преодоляла политическата криза и нестабилността – илюстрирани чрез седем поредни предсрочни парламентарни избори между 2021 и 2024 г. – и че през януари 2025 година е сформирано коалиционно правителство, което демонстрира „устойчива политическа воля да се спазват ангажиментите и задълженията, поети в сътрудничество с механизмите на Съвета на Европа“.

"Комисията също така приветства реформата в Наказателно-процесуалния кодекс и конституционните изменения, ограничаващи правомощията на Прокуратурата, мерките срещу корупцията на високо ниво и приемането на Закона за противодействие на корупцията, Закона за защита на жалбоподателите, и измененията в Закона за обществените поръчки, насочени към повече прозрачност. Комисията припомня и че реформата на съдебната система и прокуратурата е само частично изпълнена и призовава българските власти да я довършат. Подчертава се и необходимостта да продължим усилията за интеграцията на ромското население, както и за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека", уточни тя.

Окончателното решение за отпадане на постмониторинга ще бъде взето на 1 октомври по време на пленарната сесия на ПАСЕ.

"Това е важен момент за България: след 26 години в постмониторингова процедура страната ни е на път да бъде призната като стабилен и равноправен член на европейската демократична общност", допълни още Деница Сачева.

През юни т.г. президентът на ПАСЕ Теодорос Русополус се срещна с председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и по време на срещата беше обсъдено сътрудничеството на България със Съвета на Европа.