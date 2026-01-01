Министърът на вътрешните работи на България Иван Демерджиев и министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич подписаха меморандум за откриване на нов граничен пункт „Калотина 2 – Градина 2".

На съвместен брифинг след церемонията министър Демерджиев отбеляза, че всяка година трафикът през пункта нараства. През миналата година през него са преминали над 5 млн. души и над 2 млн. превозни средства. Нашата задача е да облекчим този трафик, каза министър Демерджиев. По думите му сигурността на границата е важна, но и достъпността е нещо, за което се борят.

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Разговаряхме и за останалите пунктове, които се планират на българо-сръбската граница и те не са малко, отбеляза Демерджиев. Вярвам, че взаимоотношенията са на много добро ниво, както и желанието взаимно да развиваме тези отношения, каза още той.

Двамата вътрешни министри са набелязали мерки и са създали контакти между професионалните ръководства на полицията, така че да може този процес да се ускори и хората от двете страни на границата да преминават по-лесно.

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След като през 2022 г. беше направена реконструкцията, пропускливостта му е много добра. Благодаря и на колегата ми Иван Шишков, с когото започнахме реконструкцията и модернизацията и сега виждаме завършения резултат. Този втори етап, който сега предстои, ще улесни още повече достъпа между Сърбия и България и възможността двете страни да си разменят гостувания, допълни Демерджиев.

По неговите думи тези погранични райони - едни от най-бедните в двете държави, могат да се превърнат в проспериращи и заяви, че имат волята да го направят.

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