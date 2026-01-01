България е най-големият търговски партньор на Иран сред източноевропейските страни членки на Европейския съюз.

Страната ни се намира на седмо място по стокообмен с Иран, който през 2025 г. възлиза на 172.2 милиона евро. Пред нас са само Германия, Италия, Нидерландия, Франция, Белгия и Испания.

България има положително търговско салдо. През 2025 г. сме изнесли за Ислямската република стоки и услуги на стойност 102 милиона евро. По този показател сме 8 в ЕС. Пред нас отново са големите икономики на съюза като Германия, Нидерландия, Италия, Франция, Белгия, Испания и Австрия. Нашата северна съседка Румъния се нарежда на 9 място с износ от 80 милиона евро.

За Иран България е не само най-големият търговски партньор в Източна Европа, но и се нареждаме на четвърто място по внос от Ислямската република. През миналата година сме внесли стоки за 70.2 милиона евро.

През 2025 г. търговският стокообмен между ЕС и Иран достигна най-ниското си равнище заради санкциите. Въпреки ограниченията търговията продължава. Общият стокообмен възлиза на 3.72 милиарда евро, сочат данните на Евростат. Търговията е на плюс, като износът достига 2.97 милиарда евро, а вносът – 0.76 милиона евро.

Ислямската република е второстепенен партньор, като делът му в износа е пренебрежим 0.1%, а при вноса този дял е близо до нулата.

Най-големият партньор е Германия, като експортът за Иран възлиза на 963 милиона евро, а вносът – 218 милиона евро. Фактически това представлява почти една трета от стокообмена. На второ място с дял от 15% се намира Италия, внася стоки за 132 млн. евро и изнася за 447 млн. евро. Трета и Нидерландия с внос от 58 милиона евро и износ за 517 милиона евро. Общо тези три държави формират близо 63% от цялата търговия с Иран.

Търговските връзки с Иран са познавали и много по-добри времена. През 2005 г. стокообменът е достигал 23.8 милиарда евро. Днес той спада дори спрямо 2024 г. с почти 1 милиард евро. Тогава той е бил 4.6 милиарда.

ЕС основно изнася машини и транспортно оборудване, а внася храни и живи животни, както и химически продукти.