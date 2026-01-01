Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) дава начало на юбилейното десето издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ по повод Световния ден на врабчето, съобщиха от организацията.

Голямото преброяване тази година ще се състои на 18 април. В него могат да се включат хора от цялата страна, като отделят 10 минути между 9:00 и 12:00 часа, за да преброят врабчетата около себе си – в двор, парк, на улицата или от балкона. Данните ще се въвеждат в онлайн платформа на сайта birds.bg, която ще бъде активна в деня на инициативата.

В рамките на кампанията БДЗП организира три събития в София, насочени към деца и възрастни, с цел да ги запознаят с различните видове врабчета и значението на тяхното присъствие в градската среда. Предвидени са работилници и игри за деца на 29 март в Зоологическата градина в София, на 8 април в Музейко и на 18 април в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“.

Основната цел на инициативата е да насочи вниманието към връзката между птиците и средата на живот. От БДЗП посочват, че врабчетата са индикатор за състоянието на градската среда. Според тях влошаването на условията за птиците – вследствие на презастрояване, намаляване на зелените площи, употреба на пестициди, липса на насекоми, замърсяване на въздуха и шум – се отразява и върху качеството на живот на хората.

Участието на гражданите е ключово за кампанията, тъй като чрез техните наблюдения се събира информация за състоянието на най-разпространените видове у нас – домашно, полско и испанско врабче, включително за разпространението им и предпочитаните местообитания.

Според резултати от 21-годишно проучване на широкоразпространените птици в България, представено от БДЗП през 2025 г., популацията на домашното врабче е намаляла с около 50 процента спрямо 2005 г.

В България се срещат общо пет вида врабчета – домашно, полско, скално, испанско и италианско, като най-разпространено в градска среда е домашното врабче.

Световният ден на врабчето се отбелязва от 2010 г. по инициатива на природозащитна организация в Индия и има за цел да насочи вниманието към намаляващите популации на тези птици.

Кампанията „Ние броим врабчетата“ тази година се организира в рамките на проекта „Заедно за природата“, с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество и Механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024–2029. Изразените мнения са на авторите и не отразяват непременно позициите на правителствата на Швейцария и България.

През миналата година преброяването на врабчетата се случи на 3 май. От БДЗП посочиха, че броенето ще помогне да се установят численостите, в които се срещат тези градски птици, местата за живот, които предпочитат и кой вид врабче преобладава у нас.